Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanlığı’na atanan Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.KAYSERİ (İGFA) - Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşa hizmet noktasında birlik, beraberlik ve dayanışmaya ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, kurumlara yeni atanan idarecilere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmayı ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı olarak atanan Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar’a ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava Tuğgeneral Acar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Şehrimize Garnizon Komutanı olarak atanan Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Komutanımıza yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Acar da nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Büyükkılıç, hediyelerinden dolayı Acar’a teşekkür ederek Garnizon Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.