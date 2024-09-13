Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek, şehrin geleceğine dair istişarelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - El ele, gönül gönle tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden ve tüm Kayserililer ile buluşan Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ağırladı.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, şehrin geleceğine dair verimli istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlikte daha güçlü bir Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

STK temsilcileriyle tek tek tokalaşarak ilgilenen Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, STK temsilcilerine ayrı ayrı söz verip, talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programa katılan tüm heyete teşekkürlerini ileterek, “Biz burada hizmet için varız. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hakkını vererek, kıymetini bilerek ve mesuliyet anlayışı içerisinde sizlere hizmet için yol alıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan eğitime, gastronomiden sağlığa kadar yapılan çalışmalar, hizmetler ve projeler ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Büyükkılıç, projelerinin ve hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Danışmanı Av. Fevzi Konaç ise “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin gönlüne dokunmak anlamında, siz değerli vakıf ve dernek başkanlarımızın iş birliğiyle neler yapılabileceği konusunda başkanımızın bir talimatı ve tembihi olmuştu. Bu toplantı sizlerle bir araya geldiğimiz güzel bir birliktelik oldu. Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu güzellikler doğsun, şehrimizin içerisinde hastalıklar, toplumsal hastalıklar olmasın. Hep birlikte mücadele edip, huzur şehri Kayseri’yi daha da huzurlu bir şehir haline getirmek için mücadele edelim” diye konuştu.

Konuşmasında Sivil Toplum Kuruluşları’ndan bahseden ve bilgiler veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da içi iyi doldurulduğu müddetçe Sivil Toplum Kuruluşları’nın ülkeye hizmet eden kurumlar olduğunun altını çizdi. Taş ayrıca, Sivil Toplum Kuruluşları’nın yerel yönetimler ile de iç içe faaliyet gösterdiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç ile 1994’ten beri birlikte olduklarını kaydetti.

Hak İş Konfederasyonu’nun Türkiye’de 870 bin üyesi, Kayseri’de Hak İş’in 33 bin, Hizmet İş Sendikası’nın da 12 bin üyeleri bulunduğunu dile getiren HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kayseri’deki sendika faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, günün anısına Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri ve başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’a toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.