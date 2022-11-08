Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik yaptığı açıklamada, ÇKS kayıt başvurularının 3 aya indirildiğini belirterek, “31 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt yaptırmayan çiftçilerimiz desteklemelerden yararlanamayacaktır” dedi.

BAŞVURU SÜRESİ 3 AYA İNDİ

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “ÇKS kayıtlarıyla ilgili Tarım Bakanlığının yaptığı değişiklikler var. Daha önce o yılın 1 Ekim’inde başlayıp, devam eden yılın 30 Haziran’ın da sonra eren yaklaşık 9 aylık süren bir ÇKS kayıt sistemi vardı. Tarım Bakanlığını bunu bu sene değiştirdi. 3 ayla sınırlandırdı. 1 Ekim’de başlayan ÇKS kayıtları 31 Aralık’ta sonra eriyor. Dolayısıyla 9 aylık sürede kayıt yaptıramayacaklar. Tabi akabinde de çiftçilerin bu konuda mağduriyetleri olabiliyor. Ne gibi mağduriyetler olabilir? Önceki sistemde 9 aylık bir süre uzun bir zaman. Bu süre içinde traktör alacaksa ÇKS isteniyor. Herhangi bir makine ekipman alacaksa ÇKS isteniyor. Destekleme alacaksa ÇKS isteniyor. Bu anlamda ÇKS yaptırmazlarsa mağduriyet yaşayacaklar. Çiftçilerimizi, muhtarlarımızı ve oda delegelerimizi önemle uyarıyorum; bu süre sonunda mağduriyet yaşamasınlar” dedi.

ZİRAAT ODASINA KAYITLI OLMAYAN ÇİFTÇİ DESTEKLEME ALAMIYOR

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Şöyle bir haberde çıkmıştı; ‘Ziraat Odasına veya muhtara uğramadan ÇKS yaptırabilirsiniz’ diye. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Her sene ÇKS yaptıran çiftçinin muhtara uğrama mecburiyeti yok. Ancak ilk defa ÇKS yaptıracak çiftçimiz arazisinin olduğu mahalledeki muhtara uğrama mecburiyeti var. Ayrıca çiftçimiz her sene 20 dönüm işliyor ama 10 dönüm daha almış veya kiralamış. Bunun içinde ilk defa kayıt oluyor gibi muhtara uğraması gerekiyor. Bizim tarafımıza baktığınız zaman. Çiftçilerimiz e-devletten kayıtlarını yaptırabilir. Ancak Ziraat Odalarına uğranmayacak şeklinde yapılan açıklamalar, sanki aidattan kendilerini muaf gören çiftçilerimiz oluşmuş. O da yanlış. Biz de emir kuluyuz. Nasıl İlçe Tarım Müdürlükleri kanunlara uyuyorsa, bizlerde bu kanunlara uymaz zorundayız. Bizlere TZOB’dan gelen tebliğde der ki, 31 Aralık’a kadar ÇKS’sini yaptıran çiftçi odaya uğramaması durumunda çiftçinin üyeliğini pasife alacaksınız deniliyor. Bu da Tarım Bakanlığı ile SGK’da görünmeyecek demektir. Dolayısıyla Ziraat Odasına kayıtlı olmayan çiftçi destekleme alamıyor. Bu konuda uyarıları dikkate almalarını istiyoruz.”