Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U16 futbol takımı ve Mustafa Necati Ortaokulu Kız Futsal Yıldız takımını makamında ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Çiftçi; “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Çayırova olarak futbol, basketbol ve diğer branşlarda güzel başarılar elde ediyoruz. Türkiye Şampiyonasında hem Kocaeli’yi temsil etmek hem Çayırova olarak bu şampiyonaya katılmak bizi çok mutlu etti. Başarılarınızın devamını diliyorum’’ dedi. Başkan Çiftçi’yi takımlarının son durumu hakkında bilgilendiren kulüp yetkilileri desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan ÇESK U16 futbol takımı iki grup ve bir play off aşamasını geçerek adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı.

Çayırova’yı kız futsal yıldız branşında temsil edecek Mustafa Necati Ortaokulu şampiyonaya giden yolda grup aşamasını lider bitirdi. Play off aşamalarında rakiplerini bir bir eleyen futsal ekibi, il şampiyonu olarak Kocaeli ve Çayırova’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek tek takım olma unvanını aldı.

Kız futsal yıldız takımı 2 Mayıs’ta şampiyonanın yapılacağı Karabük’e hareket edecek. Kız Futsal Yıldız Türkiye Şampiyonası maçları 3-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.