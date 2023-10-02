Burhaniye’de, İlçe genelinde üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Burhaniye Belediyesi, Geriş Mahallesini yeni parke yol ve parke kaldırımla buluşturacak olan çalışmalarında da sona geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Deveciler, sorunları birer birer çözdüklerini söyledi.

Sahada çalışan ekipleri denetleyen Başkan Ali Kemal Deveciler, çalışanlara kolaylıklar diledi. Yolu yapılmayan mahalle ve sokak kalmayacağını anlatan Başkan Deveciler, “Ekiplerimiz ilçe genelinde bir yandan kilit parke taş, sathi kaplama, yol kaldırma çalışmalarını yaparken diğer yandan da düzenli ve güçlü bir Burhaniye için çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün fen işleri ekiplerimizin devam eden çalışmaları çervesinde Geriş Mahallemize ziyarette bulunup çalışmaları yerinde inceledik, yapılan işlemler tüm mahallelimize hayırlı olsun, burada yapılan çalışmanın dışında ilçenin farklı noktalarında ekiplerimiz yeni yol kaldırımı ve yapımı, kilitli parke taşı tamiri ve yol çalışmaları, ve daha nice çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Burhaniye’de yolu yapılmayan mahalle ve sokak kalmayacak. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar sırasıyla tüm mahallelerimizdeki sorunları çözüyoruz. Sürekli çalışan ve gelişen bir Burhaniye var” diye konuştu.