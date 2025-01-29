Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri ile birlikte Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu kabri başında ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili Başkan Şenol Dinç, “Büyük Birlik Partimizin 32. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ankara’dayız. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu kabri başında ziyaret ederek dualar ile andık. Kendisinin izinde ülkemiz ve milletimiz için durmadan ve yorulmadan çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: iha