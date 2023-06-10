AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Akyazı SGM yılsonu kapanış programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Akyazı Sosyal Gelişim Merkezimiz ile 2023 yılı eğitim programı içerisinde 8 bin 959 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yılsonu programına katıldı. Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı programda Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, bürokratlar ile öğrencilerin aileleri yer aldı.

İlk olarak Milletvekili Atabek ile birlikte öğrencilerin dikiş, nakış, seramik boyama gibi el emeği eserlerinden oluşan sergiyi gezen Başkan Yüce, eserleri çok başarılı bulduğunu ifade ederek, tüm öğrenci ve öğretmenlerini kutladı. Programda Akyazı SGM öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerinden yaptıkları kıyafetlerle mini bir defileyi de sahneledi. Müzikal gösteri ve tiyatro oyunu da izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Sözlerine Sakarya’yı ‘Şehirlerin Şehri’ olarak tanımladığını ifade ederek başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Biz farklı kültürlerin barış içerisinde bir arada ve kardeşçe yaşayabildiğini dünyaya gösterme başarısına sahip yegâne şehirlerden biriyiz” dedi. Yüce, Akyazı’ya geride kalan 50 ayda çok önemli yatırımlar yaptıklarını da belirterek, “33 kilometreye ulaşan yolları yeniledik. 70 milyonluk bir yatırım. Dünyaya örnek olan projemiz; Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi yaptık. İleri biyolojik atıksu arıtma tesisimizin kapasite artış çalışmasını tamamladık. İlçemiz altyapısını güçlendirdik. Akyazı bizim için çok kıymetlidir” dedi.