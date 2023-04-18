Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde Ramazan Ayı’nın ilk gününden itibaren her gün 3 bin kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısını hazırlayıp, afetzedelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi personeli ve gönüllüleri ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Yaraların sarılması için depremin olduğu ilk andan itibaren aksiyon olarak bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren de Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde de afetzede vatandaşlara her gün 3 bin kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramında bulunuyor.

Başkan Ergün, Sümer, Aksu ve İstasyon Mahallelerinde kurulan çadır kentlerde bu hizmeti veren Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri ve gönüllüleri konuşlandıkları İstasyon İlkokulu bahçesinde ziyaret etti. Başkan Ergün’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları eşlik etti.

Son yara sarılana kadar devletin ve milletin yanında olacaklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Yaklaşık 1 aydır depremzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla buradayız. Sizler burada bizleri en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Günde 3 binin üzerinde insanımıza hem yemek yapıyorsunuz hem de dağıtımını yapıyorsunuz. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. En büyük dileğimiz Rabbimizden bu. Ama bu acıları yaşayan insanlarımız da bizim insanlarımız. Birlik beraberlik ruhuyla onlara dokunabiliyorsak, onların yüzünde en ufacık bir tebessüm yaşatabiliyorsak, acılarını dindirme noktasında destek olabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk bu. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.