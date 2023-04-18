Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta temaslarını sürdürüyor.

Ramazan Bayramı öncesi bölgeye giden ve depremzedeler ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret etti.

Başkan Ergün’e eşi Şeyda Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti. Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve Afet Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan gönüllüler ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, koordinasyon merkezinde yer alan ve içerisinde kıyafet, yeni doğan ihtiyaç malzemeleri, hijyen malzemeleri gibi ürünlerin yer aldığı çadırlarda incelemeler yaptı.

Başkan Ergün’e yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktaran Ocak Başkanı Dursun Nar, her gün 3 aracın düzenli bir şekilde dağıtıma çıktığını ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırıldığını dile getirdi. Başkan Cengiz Ergün ise, Ocak Başkanı Dursun Nar ve Koordinasyon Merkezi’nde bulunarak katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.