Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Osmaniye ilinin Bahçe ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de kurulan konteyner kentte, afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette çocuklara da hediyeler verildi.MANİSA (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesinde afet bölgesinde başta çocuklar olmak üzere afetzede vatandaşlara ve bölgede görev yapan personeller ile gönüllü vatandaşlara moral olmak amacıyla afet bölgesinde program gerçekleştirdi.

Programına Salı günü Kahramanmaraş ile başlayan Başkan Ergün, Çarşamba günü programına, depremin etkilediği şehirlerden bir tanesi olan Osmaniye ile devam etti.

Başkan Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Bahçe ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ergün’e Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Belediye Başkanı İbrahim Baz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, MHP Bahçe İlçe Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Çelik, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Üzeyir Ateş eşlik etti. Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Ergün, vatandaşlarla da tek tek selamlaşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.