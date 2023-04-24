Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinden Buğlem Çağıl’a devretti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinden Buğlem Çağıl’a teslim etti.

Başkan koltuğuna Buğlem Çağıl otururken, Başkan Yardımcıları Buğlem Er ve Kadir Onur Atansoy oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayram kutlamaları çerçevesinde Başkanlık koltuğuna oturan küçük başkanlar isteklerini dile getirdiler. Buğlem Başkan, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal’a evinin bulunduğu Beybaba Sokak'taki metruk binaların yıkılmasını, sokak köpeklerinin kontrol altına alınmasını, sokağına çöp konteyneri getirilmesi talimatını verdi. Başkan Yardımcısı Kadir Onur Atansoy ise okulunun bayrak direğinin onarılmasını, okulundaki saha çizgilerinin ve kalelerinin bakımının yapılmasını istedi. Buğlem Başkan ve başkan yardımcılarının talimatlarını not alan Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, talimatların en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.

BAŞKAN ERKİŞ ATATÜRK PORTRESİ HEDİYE ETTİ

Buğlem Başkan ve başkan yardımcıları ile yakından ilgilenen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, belediyenin hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında Buğlem Başkan ve yardımcılarına bilgi verdi. Buğlem Başkanın tüm talimatlarının yerine getirileceğini kaydeden Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, çocuklara ve öğretmenlerine özel olarak tasarlanan Atatürk Portresi hediye etti.