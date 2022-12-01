Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu partisinin kasım ayı ilçe divan toplantısında yapmış olduğu konuşmada, İnegöl’de devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan aksaklıkları ve devlet hastanesindeki çözülemeyen sorunları sert dille eleştirdi.

Saadet Partisi’nin aylık faaliyetlerinin değerlendirildiği ilçe divan toplantısı dün akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Divanın açılışında konuşan İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, ülke gündemi ve yerel gündem ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

İnegöl’de altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunları koordinasyonsuz yapılan çalışmalara bağlayan Eroğlu, vatandaştan bozuk yollarla ilgili gelen tepkilere ‘Süreci Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yönetiyor’ şeklinde İnegöl Belediyesi yetkilileri tarafından verilen yanıtların ise kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Eroğlu ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’i de eleştirerek, “Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden sizler neden İnegöl Devlet Hastanemize çare bulamıyorsunuz. Ne zaman bu sorunu çözeceksiniz? Vatandaşları özele mahkum etmeye veya kilometrelerce ötelerdeki hastanelere mecbur bırakmaya hakkınız var mı? Millet Bahçesi daha yapım aşamasındayken bölgeye giderek vermiş olduğunuz pozların aynısını, devlet hastanemizin sorunlarının çözüme kavuştuğu gün de vermenizi bekliyoruz” dedi.

Eroğlu’nun ilçe divan toplantısındaki açıklamaları şu şekilde;

HIZLA UÇURUMA SÜRÜKLENMEKTEYİZ

“Kıymetli Milli görüşçüler; Ülkemizde kötü idarenin sebep olduğu olumsuz tablo haliyle şehrimizi de derinden etkilemeye devam etmektedir. Şehrimizin lokomotifi olan Mobilya sektörümüz son aylarda gerek iç pazarda gerekse dış pazarda ki talep daralmasından kaynaklı üretimde azalma yaşanmaktadır. Mobilya sektöründe yaşanan bu sıkıntı doğal olarak esnaflarımızı da etkilemektedir. Bu gelişmeler istihdamın azalmasına, esnafımızın kepenk indirmesine sebep olmaktadır. İktidarın kötü yönetim anlayışı neticesinde toplumun geniş kesimleri geçim derdine düşürülürken önemli bir kesim de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır Maalesef sanayicimiz, esnafımız, emekçimiz, emeklimiz, kadınımız, erkeğimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz kısacası toplumumuzun tüm kesimleri geleceğe daha kaygılı bakmakta ve bir çıkış yolu aramaktadır. Özetle söyleyecek olursak gerek ekonomide, gerek eğitimde, gerek sağlıkta, gerek dış politikada gerek ahlaki ve manevi anlamda hızla uçuruma sürüklenmekteyiz.”

‘SÜRECİ BUSKİ YÖNETİYOR’ CEVABI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

“Merkezi iktidarın yanlış politikalarından kaynaklı yaşadığımız sıkıntılar böyleyken bu yetmiyormuş gibi bir taraftan da yerel idarecilerimizin basiretsiz hizmet anlayışından kaynaklı sorunlarla mücadele ediyoruz. Öncelikle ifade etmemiz gerekir ki İnegöl’ümüzün yıllardır çözülmesi gereken bir altyapı sorunu var. Bu sorunun çözümü ile ilgili alınan ve alınacak kararları destekliyoruz ancak birçok hizmette olduğu gibi ilçemizde devam eden altyapı çalışmalarında İnegöl Belediyesi sınıfta kaldı. Bu noktada vatandaşların şikayetlerine ‘Süreci BUSKİ yönetiyor’ şeklinde verilen cevaplar ise kabul edilebilir değil. Bundan sonra yapılması gereken vatandaşlardan sabır beklemek değil hizmeti bir an önce doğru bir plan programla tamamlamak olmalıdır.”

DEVLET HASTANESİNDEKİ SORUNLAR NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

“İnegöl’ümüzün bir diğer önemli sorunu ise sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklardır. Vatandaşlarımız devlet hastanesinden randevu alamamaktan ve ilgili branşlarda doktor bulamamaktan şikayetci. Buradan sayın vekil Vildan Yılmaz Gürel’e seslenmek istiyorum. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden sizler neden İnegöl Devlet Hastanemize çare bulamıyorsunuz. Ne zaman bu sorunu çözeceksiniz? Vatandaşları özele mahkum etmeye veya kilometrelerce ötelerdeki hastanelere mecbur bırakmaya hakkınız var mı? Millet Bahçesi daha yapım aşamasındayken bölgeye giderek vermiş olduğunuz pozların aynısını, devlet hastanemizin sorunlarının çözüme kavuştuğu gün de vermenizi bekliyoruz.”

İNEGÖLLÜ HEMŞERİLERİMİZİN GÖNÜLLERİNİ KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Değerli Milli Görüşçüler sıkıntılarımız saymakla, anlatmakla bitmez. Bu sıkıntılar kesinlikle bizi ümitsizliğe düşürmesin. Bu salonda tüm sıkıntılara rağmen, toplumumuza tekrar umut olacak bir teşkilat var. Önümüzde bir seçim var. Şu anda başkanlık divanı olarak, önemli bir çalışmanın hazırlıklarını yapmaktayız. Bu bağlamda esnaf ziyaretleri, okul ziyaretleri, mahalle buluşmaları ve din görevlileri ziyaretlerimizde olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de tüm İnegöllü hemşerilerimize ulaşmaya ve gönüllerini kazanmaya devam edeceğiz. Tabi bu saha çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da teşkilat kadrolarımızı tamamlamak ve güçlendirmek için planlarımızı yapmaktayız. İlçe divan toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.”