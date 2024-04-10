Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçedeki şehitlikleri ve kabristanlıkları ziyaret etti. Şehitlerin, önceki belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin kabirlerine karanfil bırakıp dualar okudu.

Göreve gelir gelmez kabristanların düzenlenmesine öncelik veren Başkan Ertaş, bu çalışmaların vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Vatandaşların ilgi ve sevgi beklediğini vurgulayarak, belediyenin yanlarında olduğunu hissettiklerini ifade etti.

Ertaş, Edremit’te bulunan şehitlikleri ve önceki belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret edip dua etti. Ayrıca, Zeytinli Mahallesi’ndeki aile kabrini ziyaret ederek aile büyükleri için dua etti. Bu ziyaretler, sırasında vatandaşlarla da bayramlaştı.

Ertaş, vatandaşların daha iyi hizmetleri hak ettiğini vurguladı. Bayram vesilesiyle tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, belediyenin her zaman daha iyisini sağlama çabasında olduğunu belirtti.