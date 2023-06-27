Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, kurban alım ve satımı yapan vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.MALATYA (İGFA) - Başkan Gürkan’ın Canlı Hayvan Pazarı ziyaretine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ata Ünlü, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları da eşlik etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya’nın en hareketli yerlerinden biri olan Canlı Hayvan Pazarında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alındı. Vatandaşların kurban alış ve satışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri, Hayvan Pazarı’nda 7/24 esasına göre hizmet verirken, trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve düzenli trafik akışı olması için Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve zabıta ekipleri de yoğun bir şekilde görev yapıyorlar.

Sığırcı: Ünitemizde saate on hayvan kesimi yapılmakta

Canlı Hayvan Pazarında büyükbaş kesim ünitesinin hizmete girdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Hayvan Pazarımızın rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapılan ünitelerden biride büyükbaş hayvan kesim ünitesi idi. Ünitemizde saate on hayvan kesimi yapılmakta. Kesimi yapılan hayvanlar dört parçaya bölünerek kurban sahiplerine teslim edilmekte. Canlı hayvan pazarımızdaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Gürkan: Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak kesim merkezini projelendirdik

Canlı Hayvan Pazarında vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması anlamında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın adak ve kurban kesimleri sırasındaki yoğun taleplerini dikkate alarak küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim merkezlerini projelendirdik. Büyükbaş kesim merkezinde saate 10 hayvanın kesimi yapılmakta. Küçükbaş kesim merkezinde ise saate 20 kesim yapılmakta. Bu tesislerde yapılan kesimler Malatya’nın ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Tesislerimiz Malatya’mıza ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gürkan: Hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramının, milletimize ve insanlığa barış huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramların bayram tadında kutlanmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında bayramları hüzünlü ve buruk yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramları bayram tadında kutlamak dileğiyle bütün hemşerilerimin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Tüfenkci: Mobil kesimhane vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır

Canlı Hayvan Pazarında Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Canlı Hayvan Pazarında Büyükşehir Belediyemizin hizmete almış olduğu mobil kesimhanede incelemelerde bulunuyoruz. 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşadık. Vatandaşlarımız şu anda bir bayram telaşı içerisindeler. Bu telaş içerisinde yarın kurbanlarımızı kesip ibadetimizi yerine getirerek bayramımızı kutlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın zamanında hizmete aldığı mobil kesimhane vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımızın kurbanlarını hijyen şartları içerisinde kesilmesini sağlayacak böyle bir mekan hazırlamaları takdire şayan. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetler hayatı kolaylaştıran hizmetler. Maliyet olarak da 20 milyonluk bir tesis. Bu tesisin Büyükşehir Belediyemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, kazasız bir bayram diliyorum” dedi.