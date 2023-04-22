Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ramazan bayramını deprem bölgesi Malatya’da bulunan personel ve vatandaş ile birlikte kutladı. Gürün ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte depremzedelere verilen kahvaltıya katıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, deprem bölgesinde çalışmalarda bulunmak üzere Malatya’ya gitti.

Başkan Gürün, geceyi deprem bölgesinde geçirirken Bayramın birinci gününü Malatya’da görevine devam eden Büyükşehir Belediyesi personeli ve deprezede vatandaşlarla birlikte bayramlaştı. Gürün’e deprem bölgesindeki bayramlaşma töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’de eşlik etti.

Bayramlaşmanın ardından Muğla ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından depremzedeler için kahvaltı düzenlendi.

Kahvaltıya Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Gürün kahvaltının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederken, bölgede incelemelerde bulundu.