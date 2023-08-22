Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Dalaman Kitap Günleri etkinliğine katıldı.MUĞLA (İGFA)- Muğla’nın Dalaman ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 60 yazar ve 30 yayınevinin katılacağı Dalaman Kitap Günleri etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,Muğla’nın kitap okuyan, yorumlayan, fikir üreten, Atatürk ilkeleri ile umutlu yarınlara yürüyen bir kent olduğunu,Türkiye’nin de Muğla gibi olmasını dilediklerini söyledi.

21-27 Ağustos’ta Dalaman ilçesinde düzenlenen Dalaman Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı.

Dalaman Kitap Günleri etkinliğinin ilk gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, etkinlikte konuşmacı olarak DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Tarihçi Yazar Sinan Meydan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış konuşmasınıKomite Başkanı Sezer Durmuş yaptı.

Dalaman Kitap Günleri etkinliği açılış kurdelesinin kesilmesinden ardından konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kitabın farklı fikirlerin, tezlerin ortaya konması, insanların aydınlanması ve hayata daha büyük pencerelerden bakabilmesini sağlayan en önemli kaynak olduğunu söyledi ve kitap günleri etkinliğinde değerli yazarları, gazetecileri, siyasileri bir araya getiren tertip komitesine teşekkür etti.

Yerel yönetimler olarak da Muğla’nın kültür hazinesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bugüne kadar Muğla’nın kültürüne, arşivine hitap eden 41 yayını hemşehrileri ile buluşturduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Yerel yönetimler olarak kitap ve okuma alışkanlığı için birçok projeyi hayata geçirdik. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’miz içerisinde 35 bin kitaplık bir koleksiyonu okuyucusuyla buluşturduk. Çok değerli Oktay Akbal ve Ünal Türkeş’in arşivlerini okuyuculara açtık. Muğla Belediyesi ilken 16, Büyükşehir Belediyesi iken 25 kitabı ki bu kitaplar birbirinden değerli yazarın kaleme aldığı, Muğla’nın tarihini, değerlerini, kültürünü, yemeklerini, örf, adetlerini, hekimlerini, Cumhuriyet dönemini ve daha birçok farklı konuda toplam 41 kitabı hemşehrilerimizle buluşturduk. Herkes kitaba ulaşabilmeli, kitap okumalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 bine yakın kitap okuduğunu ve gerçekleştirdiği devrimlerin, kazandığı zaferlerin hatta kaleme aldığı eserlerde bu kitapların sayesinde olduğunu biliyoruz, yeni nesillerinde bilmesini, öğrenmesini okumasını istiyoruz. Gelecekle ilgili umutsuz olmaya hakkımız yok. Yolumuz açık, bu yolda rehberimiz her zaman Mustafa Kemal Atatürk” dedi.