Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptıkları yatırımlarla Fethiye’nin 2050 yılına kadar kanalizasyon ve arıtma sorunu yaşamayacağını vurguladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 147 Milyon 323 Bin TL yatırımla kapasitesi 25 bin m3/günden 50 bin m3/güne yükseltilen Fethiye Atıksu Arıtma tesisinin açılışı yapıldı.

Fethiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete açılan ÖlüdenizAtıksu Arıtma tesisi ile toplam arıtma kapasitesi yaklaşık 280 bin nüfusa hizmet verebilecek orana yükseldi. Fethiye Atıksu Arıtma tesisinde yapılan açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekili adayları Gizem Sayar Özcan, Mehmet Demir, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıOsman Çıralı, Millet İttifakı ortağı ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi açılışında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tarihe tanıklık ettiklerini söylerken, Fethiye'nin büyük bir dertten kurtulduğunu vurguladı. Karaca, “Biz göreve geldiğimizde Osman Başkanım ile birlikte eksikleri tek tek tespit ettik. Bunlardan en önemlisi ise Fethiye artık kötü kokan bir kent hale gelmişti. Bu da turizme büyü darbe vuruyordu. Büyükşehir Belediye Başkanım Ölüdeniz’den başlayarak buraya kadar çok büyük kanalizasyon ve arıtma tesisleri yatırımları yaptı. Bu çalışmalarla diğer kurumlarında dahli ile 400 kilometre altyapı çalışması gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde kötü kokunun önüne geçildi. Projeleri hayata geçiren ve büyük çaba sarf eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alim Karaca’nın ardından konuşan CHP Milletvekili adayı Mehmet Demir çalışmanın Fethiye için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye’den kötü kokuyu sileceğiz, arıtma tesisi kapasitesini 2050 yılına kadar yetecek seviyeye çıkaracağız diye söz verdiklerini ve bu sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Gürün, Ovacık'ın uzun yıllardır kanalizasyon olmadan turizme hizmet vermeye çalıştığını anımsatarak, "Şimdi orada kanalizasyon tamamlandı. Artık orada kanalizasyona bağlanmayacak tesis veya işletme kalmayacak. Ovacık Ölüdeniz’e daha yakın olmasına rağmen buradaki kanalizasyonu Ölüdeniz tesisine bağlamadık. Oradan merkeze kadar büyük mesafe olmasına rağmen merkeze bağladık ve önemli bir harcama yaptık. Ölüdeniz tesisine fazla yük binmesini önleyerek orayı da koruduk. Bu yatırımlarla Fethiye’deki kötü kokuyu silip attık ve 2050 yılına kadar kanalizasyon ile arıtma sorununu tamamen ortadan kaldırdık” diye onuştu.

BAŞKAN GÜRÜN, “FETHİYE KÖRFEZİ’Nİ TEMİZLEYECEĞİZ”

Fethiye’nin en önemli sorunlarını ortadan kaldırmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Başkan Gürün, Fethiye Körfezi için uzun süren araştırma yaptıklarını ve teknik bir rapor oluşturduklarını belirterek temizlik çalışması yapacaklarını söyledi.

Başkan Gürün, daha güzel Fethiye daha güzel Muğla ve daha güzel bir Türkiye için kol kola birlik içinde geleceğe yürüdüklerini sözlerine ekledi.