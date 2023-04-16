İzmit Belediyesinin her yıl düzenlendiği ve geleneksel hale gelen halk iftarları Ayazma Kapalı Alanında vatandaşın yoğun katılımıyla devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte halk iftarlarlarına mahalle mahalle devam ediyor.

Ayazma Kapalı Pazar Alanında verilen iftara çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Hürriyet iftar öncesi tüm masaları ziyaret ederek vatandaşlarla bol bol sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şimdiden hepinize ailenizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Hem ekonominin kötü gittiği bir dönem, hem de depremleri yaşadığımız günlerdeyiz. Rabbim hepimize huzur versin. Ayazma, Tepeköy, Malta ve Gündoğdu mahalle muhtarlarımıza bu akşam bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz.

Ramazan dayanışma ve birliktelik ayıdır. Kol kola ve birlikte nice Ramazanlara. Soframızı paylaşmak, birbirimize dua etmek için bir araya geldik. Mübarek Kadir gecesinde İzmitimizin önemli bir bölgesinde güzel bir çalışmamız hizmete başlayacak. Ambarcı Mahallesinde yapımını tamamladığımız Tepebaşı Camiini halk iftarıyla birlikte ilk ibadet başlamış olacak. Resmi açılışını da Ramazandan sonra gerçekleştireceğiz. Hepinizi Ambarcı Mahallesi’ndeki halk iftarına davet ediyoruz" dedi.