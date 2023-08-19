Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar için başsağlığı mesajı yayınladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Hürriyet mesajında, “Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğim Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.