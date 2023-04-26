İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş Çadır Yaşam Alanı’nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; eğitim alanları, kreşler, sağlık alanları ve psiko-sosyal destek alanlarının yer aldığı tam kapsamlı Kahramanmaraş Çadır Yaşam Alanı’nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken ilk günden beri deprem bölgesinde çalışmalar yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabah saatleri itibariyle Kahramanmaraş’a gitti. İzmit Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ortaklığıyla kurulan; eğitim alanlarından sağlık alanlarına, kreşten psiko-sosyal destek alanları bulunan tam donanımlı Çadır Yaşam Alanı’nda depremzede vatandaşlarla buluşan Başkan Hürriyet, bölgedeki ihtiyaçları da tespit etti.

“HALKIMIZLA BİR ARAYA GELDİK”

Kahramanmaraşlıların selamlarını İzmitlilere ileten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Depremin ilk gününden bu yana çalışma arkadaşlarımızın müthiş özverisiyle bir yaşam alanı kurduk. Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşa yapmış olduğumuz Çadır Yaşam Alanı’nda eğitim alanları, kreşler, sağlık alanlarımız var. Halkımız bir süredir burada ve biz de onlarla tanışalım istedik. İhtiyaçlarını öğrenelim istedik. Daha iyi neler yapabiliriz diye ekip arkadaşlarımız ve İnner Wheel Türki ekibinden arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnner Wheel ekibine çok teşekkür ediyorum çünkü bu eğitim alanının oluşturulmasında çok büyük katkıları oldu.

Burada çocuklarımızı sınava hazırlayan Türkiye Akademi ve Çınar Akademi’nin bir parçası var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile ortaklaşa kurduğumuz Mor Yerleşkemiz var. İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi kreşlerimiz var. 2 Mayıs itibariyle periyodik olarak öğretmenlerimizi burada görevlendirmeye başlayacağız. Psiko-sosyal destek amaçlı Mor Yerleşkemizi Boyner Grup ve TKDF ortaklığında yürütüyoruz. Şiddetsiz bir yaşam için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Aynı zaman Bilgi Üniversitesi ile birlikte eğitime destek amaçlı bir program uyguluyoruz. Psiko-terapi anlamında destek sağlıyorlar ve travma alanında uzmanlıkları var. Paydaş anlamında çok fazla destekçi var. Bu anlamda burada güzel bir dayanışma var.