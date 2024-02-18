İzmit Belediyesi bünyesinde uzun yıllar şehre hizmet ettikten sonra emekli olan personellerle bir araya gelen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz" dedi.

Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yıllarca bu kente hizmet eden, kentin her bir köşesinde izi olan emekçi dostlarımız ve aileleriyle bir araya gelmek istedik. Beraberce bu kente emek veriyoruz. Verdiğiniz emeğin kıymeti bizim için çok önemli. Ahde vefa adına bütün İzmitliler adına sizlere teşekkür plaketi verelim istedik. Belki şu anda belediyemizde çalışmıyor olabilirsiniz ama bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz. İnşallah yaz tatilinde ailelerinizle birlikte Sarısu Gençlik Kampı’nda bir araya gelmek istiyoruz. Bundan sonra çalışanlarımız için yapacağımız programlarda siz emekli arkadaşlarımızı da davet edeceğiz" diye konuştu.

İzmit Belediyesinin özel olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, "Geçmişi olan, kentlilik bilinci ve dayanışması yüksek bir belediye. Bir bunu en üst safhada tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte sizlerle daha sık bir araya gelmeyi umuyoruz. Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu kente kattığınız emekler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.