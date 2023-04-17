İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Spor Yüzme takımı sporcuları ve aileleriyle Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan Ayı’nın bereketi ile gönülleri iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Dernekler Yerleşkesinde İzmit Belediye Spor Yüzme takımı sporcuları ve aileleriyle iftar programı gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, yüzme eğitmenleri, minik sporcular ve aileleri katıldı.

İftar programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Spor kenti İzmit vizyonuyla yola çıktığımızda gençlerimiz çocuklarımız sporun her dalında desteklenmesi çok önemli diyerek çalışmalarımızı yürütme gayreti içindeyiz. Ama daha da önemlisi hangi alanda ne emek verirseniz verin aile desteği çok önemli. Öncelikle değerli anne babalara çocuklarınızın yolunu açtığınız için onları her platformda desteklediğiniz için başarısında da başarısızlığında da yanında arkasında dağ gibi durduğunuz için onları kötü alışkanlıklardan koruyacak spor aktivitelerinde ve akıllı bireyler, iyi sporcular olarak yetişmesinde desteklediğiniz için, ben de bir anne olarak ve bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak kentim adına tüm velilere bir teşekkürü borç bilirim" dedi.

Özellikle ramazan ayında her kesimle her kitleyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Bu akşamda İzmit Belediyesi Spor Yüzme takımımızla ve siz değerli aileleriyle ramazan soframızı paylaşıyoruz. 2019 Temmuz ayından itibaren özellikle yüzme çalışmalarımızı, yüzme sporunu destekleme çalışmalarımız kapsamında 4 yıldır kesintisiz devam ediyoruz ve 4 yılda toplamda 7 bin 128 çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Özellikle yüzme eğitimi verdiğimiz alanımız ve üstündeki Aquapark şu anda tamamen İzmit Belediyesi uhdesinde ve tamamen İzmit Belediyesi sporcularına destek vermek için kullanılabiliyor" dedi.

Aradan geçen 3 yılın sonunda ve bu proje kapsamında seçilen sporcuların Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yüzme yarışlarına katılarak başarı elde ettiklerine dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Bu yarışmalarda başarı gösteren cesaret gösteren ve bu eğitimlerimizle büyük bir kararlılıkla düzenli bir şekilde bu eğitimlerden geçen başarılar elde eden her bir evladımıza her bir sporcumuzu gönülden yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Gebze’de yapılan yüzme yarışlarında başarılı olan sporcularımız 6-7 Mayıs’ta Bursa’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Eminiz ki onlar başarılarla madalyalarla dönecekler" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında sporcuların aileleri Başkan Hürriyet’e verdikleri desteklerden ötürü çiçek takdim etti.