İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dernekler Yerleşkesinde gençlerle buluştu. Hürriyet, “Yoldaşlığımız geleceğin aydınlık yüzleriyle daim olsun” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dernekler Yerleşkesi’nde gençler ve ailelerini ağırladı. Yoğun bir katılımın olduğu programda türkülerle aile havasında güzel bir akşam yaşandı. Programa katılan aileler, oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

“İYİ Kİ VARSINIZ, BAŞ TACISINIZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Kocaeli’nin 4 bir yanından gençlerimizle bir araya gelmek istedik. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, baş tacısınız. Önümüzdeki günlerde Kandıra’daki Sarısu Gençlik Tesisimizde kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirecek etkinlikler yapacağız. Siz değerli canları bu etkinliklere davet ediyoruz.

“UMUT OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Büyük bir sorumlulukla hem kente hizmet etmeye hem de hemşerilerimizle buluşmaya çalışıyoruz. Kadınlarla, çocuklarla, gençlerle program yapıp aramızdaki bağları güçlendirmeye, geleceğe dair umut olmaya gayret ediyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, yoldaşlığımız geleceğin aydınlık yüzleriyle daim olsun” dedi.