İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde mücadele edecek İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne’ye uğurladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkacak olan İzmitli pehlivanları Edirne’ye uğurladı. Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen önderliğinde mücadele edecek sporculara başarılar dileyen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Pehlivanlarımıza güveniyoruz. Büyük bir inançla mücadele edecekler. Bütün pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kırkpınar’da bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve güzel başarılarla döneceklerine inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Onlar da kendilerine güveniyor. Büyük bir inançla mücadele edecekler. Ata sporumuza destek olmak adına verdikleri mücadele için de hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ise "Pehlivanlarımız yıl boyu katıldıkları turnuvalarda madalyalar getirdi. Kırkpınar’a katılmayı hak eden pehlivanlarımızı Edirne’ye uğurluyoruz. İnşallah yine madalya ve kupalarla geri dönecekler" şeklinde konuştu.

Destekleri için Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ise "Göreve geldiğimizden bu yana Fatma Başkan’ımız Ata sporumuz olan güreşe desteğini her geçen gün arttırarak veriyor. Türkiye Yağlı Güreş Federasyonu çatısı altında Manavgat’ta başlayan, Sekapark ve Gaziantep’te devam eden güreşlerin finalini Kırkpınar’da başarılı bir şekilde yapacağız. Pehlivanlarımızla güzel İzmit’imizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.