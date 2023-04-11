Kocaeli’de faaliyet gösteren engelli derneklerini iftar yemeğinde ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Engelli bireylerimizin toplumun her kesimi ile eşit şartlarda yaşamını sürdürebilmesi için öz kaynaklarımızı ve gücümüzü seferber etmekten hiçbir zaman kaçınmayacağız” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’de faaliyet gösteren engelli derneklerinin yönetim kurulu üyeleri ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Hürriyet, İzmit’i engelli dostu bir ilçe haline getirmek ve engelli bireylerin toplumun her kesimi ile eşit şartlarda yaşam sürdürebilmesi için çalıştıklarını aktardı.

“Onlara köprü olmaktan memnuniyet duyuyoruz”

İftar programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Burada bulunan aileler, engelli bireylerin yakınlarının toplumda daha yüksek sesle yer alabilmesi için elinden geleni yapıyor. Biz de emekçi arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizi hedefine ulaştıracak bu yolda onlara köprü olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yolda bizlere yol gösterici olmasını istediğimiz İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri ve engellilik alanında birçok kurum ve kuruluşla el ele yürümeye devam ediyoruz. Geçen yılki iftar programında Otizm Spor ve Yaşam Evi’nden bahsetmiştik. İzmit halkına verdiğimiz sözlerden biri de otizm spektrum farkındalığına sahip çocuklarımız için yeni yaşam yerleri oluşturmaktı. Yakın zamanda büyük bir mutlulukla Otizm Spor ve Yaşam Evi’mizi bütün otizmli çocuklarımız ve bireylerimizin hizmetine sunduk. Engelli bireyler için açtığımız Yaşam Destek Evi’nden sonra bu çerçevede bir merkezimizi daha faaliyete geçirmek ve sizden aldığımız olumlu dönüşler, bir şeyi daha hakkıyla yaptığımızı gösteriyor” dedi.

“Yaşam Evimiz çok yönlü bir yapıya sahip”

Engelli bireyler için yapılan yeniliklerden söz eden Hürriyet, “Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde 3-25 arası otizmli bireyler uzmanlarca değerlendirilecek, ihtiyaçlarına yönelik bireyler eğitim ve faaliyet planı hazırlanacak ve etkileşim temelli spor aktiviteleri ile hizmet verecek. Yaşam Evimiz çok yönlü bir yapıya sahip. Otizmli bireyler hem iç mekanda yer alan spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalanacak hem de bahçe ve açık alan faaliyetleri ile fiziksel gelişimlerini destekleme imkanı bulacak. Otizmli bireylerimiz bu yaşam evinden destek alırken aynı zamanda yakınlarını da desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama davet etmek ve sorumluluk alanlarını daraltma gayesinde olacağız. Kuruçeşme’de hayata geçireceğimiz içerisinde spor, sağlık, kültür gibi konularda çeşitli sosyal yaşam alanlarını barındıran Kuruçeşme Yaşam Merkezi’miz içinde aynı zamanda engelli birey yakını bulunan ailelerin, yakınlarını bırakarak gündelik işlerini halledebilecekleri Kısa Mola Merkezi, önümüzdeki Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kısa Mola Merkezlerini kentin çeşitli bölgelerine yaygınlaştırmak istiyoruz. Engelli bireylerimiz alanında uzmanlarla kaliteli vakit geçirirken ailelerimiz de gönül ferahlığıyla işlerini görebilecekler” diye konuştu.

“Her daim el ele yürümek için çaba sarf ediyoruz”

İftar programına katılanlara teşekkür eden Hürriyet, “İlçemizde yaşayan engelli bireylerimizin farklılıklarını biliyor, bu farklıların kentimizde oluşturduğu güzellikleri kabul ediyor ve her daim el ele yürümek için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlerle birlikte olduğunuz için de memnuniyet duyuyoruz. Birlikte sağlıklı ve bol gülümsemeli nice günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan iftar programına, Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Selçuk Tanrıkulu ve engelli derneklerinin temsilcileri katıldı.