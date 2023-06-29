İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma-Anket Şirketi tarafından yapılan çalışmasına göre son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” sıralamasında kendine yer buldu.

ORC Araştırma-Anket Şirketi, son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” anketini paylaştı. ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket, 13-20 Haziran tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze gerçekleşti. Yapılan araştırma sonucunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” arasında ilk 10’da yer aldı.