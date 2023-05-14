Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesini sandık kurullarına ikram ettiği kumanya poşetlerine siyasi denilmesine tepki gösterdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesini sandık kurullarına ikram için hazırladığı kumanya poşetlerine siyasi denilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “İzmit Belediyesi bir kurum olmasına rağmen ilginç şekilde siyasi dendi. Halbuki İzmit Belediyesi Logosu yoktu o kumanya poşetleri üzerinde. Sadece kalp vardı. Sahi siyasi olan neydi? İzmit Belediyesi aracı bile siyasi bulundu. Yahu sizin yıllardır seçim günü yakanıza taktığınız turkuaz ve turuncu kalemler daha mı az siyasi semboldü. Yine de memurundan siyasi parti temsilcilerine kadar tüm sandık kurulu üyelerini parti ayrımı yapmadan eşit davrandık ve herkese kumanyamızı ulaştırdık. Engel olduğunu sananlar ile söz de sosyal demokratlar da hala konuşup duruyorlar. Kalp yapanlar candır, iyidir.”