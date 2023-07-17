İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, akaryakıta yapılan ÖTV zammının tüm belediyelere ağır bir yük getireceğini ifade ederek, “Yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyeti şarttır” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekonomik krizin vatandaşın sırtına yüklendiğini ve büyük ÖTV zammının vatandaşa hizmet götüren belediyelere de ağır bir yük getireceğine dikkat çekti.

Belediyelerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyetinin şart olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, akaryakıtta yapılan büyük ÖTV zammının hizmetleri önemli kısmında yakın kullanmak zorunda olan tüm belediyelere ağır bir yük getireceğini belirterek, "Bu işin A partisi B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in de altını çizdiği gibi; yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyeti şarttır. İzmit Belediyemizin asli hizmetlerinden olan temizlik işleri, sosyal hizmetler, sıcak yemek desteği, fen işleri, park bahçeler gibi hizmetlerde kullandığımız araçların akaryakıtlarından yüksek vergiler alınması belediyelerin üzerindeki yükü katbekat arttıracaktır. Sürekli olarak artan yüksek enflasyon, artan maliyetler gibi belediye bütçelerini etkileyen unsurların ardından şimdi de ÖTV zammı belediyelerin bütçelerine ciddi bir mali yük olacaktır" diye konuştu.

“DAHA ADİL VERGİLENDİRME POLİTİKASI”

"Araçlarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tümü, toplumumuzun refahı için önemlidir ve hizmetlerimizin pek çoğunu da belediye hizmet araçlarımızla gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Hürriyet, son yapılan ÖTV artışının yerel hizmetlere ağır bir yük getireceğini ve toplumun refahını olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, yerel hizmetlerin sürdürülebilirliği için daha adil bir vergilendirme politikası ve alternatif çözümler bulunmasını talep etti.