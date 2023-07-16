Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her akşam bir dernek ziyareti yaparak Gürsu’da bulunan sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri ziyaret ediyor.

Bursa’nın nüfus bazında en hızlı büyüyen ilçelerinden Gürsu’daki sivil toplum kuruluşları ve dernekler her geçen gün büyüyor. İlçedeki bu güzel etkileşimden sonra derece memnun kalan ve destek veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her akşam farklı bir dernek ya da sivil toplum kuruluşu ile bir araya geliyor. Hem onların çalışmalarını dinliyor, hem istek ve taleplerini yerine getirmek için çalışma başlatıyor. Birbirinden anlamlı anların yaşandığı ziyaretlerde Gürsu için ortak fayda üzerine yeni paylaşımlar yapılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu için üreten, bu güzel hedefe hizmet eden herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bu sebeple sivil toplum kuruluşlarımızı ve derneklerimizi çok önemsiyorum. Her fırsatta onlarla bir araya gelerek faydalı toplantılar yapıyorum” dedi.