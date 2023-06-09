Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2023 Marka Futbol Ödül Töreni’nde Yılın Belediye Başkanı Ödülünü aldı.KÜTAHYA (İGFA) -Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ülke ve kent spor kamuoyunda adını duyurmuş isimlerin yer aldığı ödül töreninde, pek çok kulüp, futbolcu ve yöneticiye ödülleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü almanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ayrıca Belediye Kütahyaspor futbolcuları Muhammed Enes Gök ve Talha Mayhoş’u ve Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak’ı başarılarından ötürü tebrik etti.

Belediye Kütahyaspor’a verdikleri önemi ve desteği vurgulayan Başkan Işık, törende emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

2023 Marka Futbol Ödül Töreni’nde, 3.Ligde Yılın Kulüp Başkanı Ödülünü Erdoğan Çolak aldı. Yılın 11’ine ise Belediye Kütahyaspor’un sporcuları Muhammed Enes Gök ve Talha Mayhoş seçildi.