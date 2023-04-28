Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile birlikte Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) tarafından düzenlenen organizasyon yemeğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ULMER birimi tarafından 24-28 Nisan tarihleri arasında "INTERNATIONAL STAFF WEEK: RETHINKING INTERNATIONALIZATION AND NETWORKING" başlıklı STAFF WEEK haftası düzenlendi.

Etkinlikte bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın günümüz ve tarihteki önemine yer vererek Türkiye’de ve Dünya’da öncü olduğu sanayi, sanat, kültürel ve sosyal faaliyetlerinden bahsetti. Kendisinin de bir akademisyen olması hasebiyle böylesi organizasyonların öneminin oldukça farkında olduklarının ve sayılarının ve niteliklerinin artarak devamının gelmesini temenni eden Başkan Işık, böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal’ı ve DPÜ ULMER ekibini tebrik etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal konuşmasında organizasyonun amaç ve hedeflerinden bahsederek organizasyonun ilk olmasının önemini vurguladı.

Katılımcılara, desteklerinden ötürü Belediyemize ve ULMER Müdürü Doç. Dr. Yunus Şişman’a ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

ULMER tarafından düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterilerek 10'dan fazla ülkeden (Azerbaycan, Bulgaristan, Litvanya, Cezayir, İngiltere, Irak, Kenya, Moldova, Ukrayna, Bosna Hersek, Ürdün ve Gürcistan) çeşitli alanlarda uzmanlıkları olan 50'den fazla akademisyen ve idari personel katılım sağladı.