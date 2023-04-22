Gürsu Belediyesi, vatandaşın ve cami cemaatinin isteği üzerine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma yaptığı Merkez Cami’deki çalışmalarını tamamladı. Cami çevre düzenlemesi ve ahşap korkuluklarının imalatına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

Gürsu’nun merkezinde her ibadet vakti yoğun olan Merkez Cami için vatandaş ve cami cemaati Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a ulaşıp, çevre düzenlemesi ve bahçe düzenlemesi yapılmasını istediler. İsteği kırmayan Işık, çalışmalara bizzat katıldı. Merkez Cami önünde kaldırımda tretuar çalışmasına başladı. Akabinde ise cami etrafındaki duvarlar yenilendi. Üzerine ise tamamen Gürsu Belediyesi’nin kendi imalatı olan ahşap korkuluklar yerleştirildi. Korkulukların yapımında bizzat çalışan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, imalathanede ekiple beraber çalıştı. Korkulular da takıldıktan sonra cami için peyzaj çalışmaları ve ışıklandırmalar da tamamlandı. “Merkezi Cami’nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel oldu” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık; “Cami cemaatimizin ibadetini yaptıktan sonra bir nefes alacağı, oturacağı düzeni kurduk. Çiçeklerle süsledik. Gece güzelce ışıklandırmalarını da tamamladık. Şahsen elim de bu çalışmaya değdi. Sonuçta hepimizin memnun olduğu bir çalışma oldu. Allah güzel günlerde ibadet etmeyi nasip eylesin” dedi.