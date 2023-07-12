Karadere, Elmalı ve Kışla mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Mahallelerimizin taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor, teveccühleriyle bizleri memnun eden kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz özveri ile mahallelerimiz dünden daha güzel. Müjdesini verdiğimiz Elmalı-Karadere Sosyal Tesisleri de geliyor, hayırlı olsun. Çalışmak bizim işimiz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Karadere, Elmalı ve Kışla mahallesi sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Can Dağabakan ve Metin Müftüoğlu ile mahalle temsilcileri eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Karadere’den başladık, Elmalı ve Kışla mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle buluştuk. Şehrin kalbi Adapazarı’mızın her mahallesinde etkin hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Gayretli çalışmalarımız ve ortaya koyduğumuz özveri ile mahallelerimiz gelişiyor, daha da güzelleşiyor. Sözünü verdiğimiz Elmalı-Karadere Sosyal Tesisleri için çalışmamız başladı, hayırlı olsun. Tarla yolları ve V kanal çalışmalarımızla, çocuk parkı, spor parkı ve devam eden basketbol saha çalışmamızla Kışla mahallemiz de memnun. Mahallelerimizin taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor, teveccühleriyle bizleri memnun eden kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çalışmak bizim işimiz” diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Karadere, Elmalı ve Kışla mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Mahallelerimizin Cumhurbaşkanımıza ve Partimize olan sevgisine layık çalışmalar yapmak bizim görevimiz. Mutlu Başkanımız verdiği sözleri birer, ikişer yerine getiriyor, kendilerini ve çalışma ekibini tebrik ediyoruz. AK Belediyeciliğe hız kesmeden devam” şeklinde konuştu.