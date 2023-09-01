Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu 15 Temmuz Camili mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Beraberindeki partililer ile birlikte hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Işıksu, “Mahallemizde yeni çocuk hakları adası, yeni çocuk ve spor parkları, kreş ve gündüz bakımevi, mahallemi güzelleştiriyorum, sıfır atık, yeni muhtarlık binası, yeni bilgi evi ve kapalı pazar yeri. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için çok çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ile birlikte 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde vatandaşlara hanelerinde misafir oldu, tek tek sohbet ederek taleplerini aldı. Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk Hakları Adası, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yeni Bilgi Evi, Sıfır Atık Projesi, 9 Çocuk Parkı, 6 Spor Parkı, Mahallemi Güzelleştiriyorum ile onlarca sokak ve caddede asfalt ve bakım çalışmaları, 3,5 km yol açımı, 11 bin fidan, Yeni Muhtarlık Binası ve 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için çok çalışmaya devam” diye konuştu.

15 Temmuz Camili Mahallesi ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Değerli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu ile birlikte mahalle ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yenikent Bölgemize değer katan hizmetlerin hayata geçmesi bizleri de memnun etmiştir. Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. AK Belediyecilik Adapazarı’nda” şeklinde konuştu.