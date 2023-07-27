Kayrancık, Küçükhataplı ve Büyükhataplı mahalle sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Kırsal mahallelerimizde de istişare ile çalışıyor, kıymetli hemşehrilerimizi memnun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimiz neye ihtiyaç duyduysa hamdolsun yerine getirdik. Büyükhataplı sosyal tesis için hazırlığımız sürüyor. Küçükhataplı’ya cemiyet alanı, Kayrancık mahallemize de sosyal tesis kazandırıyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Kayrancık, Küçükhataplı ve Büyükhataplı mahalle sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Besim Kıratlı, Yavuz Meşe ve Metin Müftüoğlu ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Kırsal mahallelerimizde istişare ve ihtiyaç tespiti ile çalışıyor, kıymetli hemşehrilerimizi memnun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küçükhataplı mahallemizin ihtiyaçlarını giderdik ve inşaallah bir de cemiyet alanı kazandırıyoruz. Büyükhataplı’mızda tarla yolları başta olmak üzere mahallemizin yollarında bakım-onarım ve V kanal çalışmaları yaptık, futbol sahası kazandırdık, Kuran Kursu ve Muhtarlık Binası tamam, 4 sokak ve 1 bağlantı yolunu yeniledik, sosyal tesis için ise hazırlık sürecimiz devam ediyor. Kayrancık neye ihtiyaç duyduysa hamdolsun yerine getirdik. V kanal, yollarda bakım-onarım ve asfalt tadilat çalışmaları, çocuk parkı, spor parkı ve basketbol sahası tamam. Futbol sahası çalışmamız başladı ve 4 sokağı da yeniliyoruz. Kayrancık mahallemize bir de sosyal tesis kazandırıyoruz, hayırlı olsun. Gayretle çalışmaya devam” diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Kayrancık, Küçükhataplı ve Büyükhataplı mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Kıymetli hemşehrilerimizle istişarelerimizi hep sürdürüyoruz. Çok şükür Adapazarı’mızda ihtiyaçlar gayretle çözüme kavuşturuluyor. Mutlu Işıksu Başkanımız ve ekibi hep sahada, gönül belediyeciliğinin tüm gerekliliklerini yerine getirmek için çok çalışıyor, teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.