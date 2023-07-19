Taşlık, Çökekler ve Çerçiler Mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mızın her karışına meftunuz. Taşlık’ta sosyal tesisler çalışmamız başladı. Çökekler-Karaköy’e de sosyal tesis müjdemizi paylaştık. Mahallelerimizdeki samimiyet ve muhabbet hep birlikte güzel bir yolda olduğumuzun neticesidir. Rabbim kıymetli hemşehrilerimizden razı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Taşlık, Çökekler ve Çerçiler mahallesi sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Bilal Kuriş, Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Adem Çalışkan, Besim Kıratlı, Özkan Yetim, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Başkan Işıksu Taşlık ve Çökekler Mahalle ziyaretleri ile alakalı, “Taşlık, her zamanki gibi misafirperver ve coşkulu. Mahallemizin taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taşlık Sosyal Tesisleri çalışmamız da başladı, hayırlı olsun. Adapazarı’mızın yönetimini emanet aldığımız ilk günden bugüne mahallemiz için neler yaptık, her şeyi konuştuk. Hamdolsun Çökekler’imize de elimizden gelen katkıyı sunduğumuzu mahalle sakinlerimizin güzel yorumlarından alabiliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Çökekler’imize de müjdemiz olsun. Karaköy mahallemizle birlikte bir sosyal tesise kavuşmuş olacaklar, hayırlı olsun” diye konuştu.

Çerçiler Mahalle sakinlerine yakın ilgileri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Geceyi Çerçiler mahallemizde nihayete erdirdik. Çerçiler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’mizi her zaman destekledi, sahip çıktı. Adapazarı Belediyesi olarak bizler de mahallemizin her talebine koşmak için gayret ettik. Fotoğraflardan samimiyet ve muhabbetimiz çok da güzel belli oluyor. Rabbim hepsinden razı olsun, yüzümüzü hep güldürsün” şeklinde konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Taşlık, Çökekler ve Çerçiler mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizin yakın ilgisi ve teveccühleri bizlerin çalışma şevkini daha da artırdı. Mutlu Başkanımıza ve ekibine gösterdikleri üstün performans ve verdikleri müjdeler için çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, gayretle çalışmaya devam” şeklinde konuştu.