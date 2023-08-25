Korucuk Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Yaptığımız çalışmalarla Korucuk dünden daha güzel, yarınlarımız da bugünümüzden daha güzel olacak inşallah” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Korucuk mahallesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Korucuk mahalle muhtarı Cevdet Koçak ve AK Parti Korucuk mahalle başkanı Mehmet Turan’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Işıksu, vatandaşlara hanelerinde misafir oldu, tek tek sohbet ederek taleplerini aldı.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Birlikte hareket etmek güzeldir. Korucuk’ta göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız istişareler neticesinde, Mahallemi Güzelleştiriyorum çerçevesinde Kerem Coşkun Caddesi başta olmak üzere 25 sokak ve 8 caddenin çehresini değiştirdik, 1,6 km yeni yol açımı ile birlikte mahallemize 6 çocuk parkı, 1 spor parkı, 1 futbol ve 1 basketbol sahası kazandırdık, Sıfır Atık projemizi ilk kez mahallemizde uyguladık. Köy içi mevkiimizdeki iki sokağımızı daha da güzelleştireceğiz. Sözümüzü tuttuk ve Korucuk Kapalı Pazar Yeri çalışmamız da hızla devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla Korucuk dünden daha güzel, yarınlarımız da bugünümüzden daha güzel olacak inşallah. Gayretle devam” dedi.

Korucuk Mahallesi ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Korucuk mahallemizde bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin yakın ilgisi ve teveccühü hakikaten sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Mutlu Başkanımızın ekibi ile birlikte hayat verdiği projeler ve yaptığı çalışmalar bizleri de çok memnun ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte gayretle çalışarak daha güzelleri için emek sarf etmeyi sürdüreceğiz. Birlikte rahmet var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.