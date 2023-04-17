Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tamamen elden geçirilen ve yeni yüzleriyle hemşehrilerimizin hizmetine sunulan mezarlıkları ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapı, ulaşım, çevre, spor tesisleri gibi yatırımlarla geleceğin Kütahya’sını inşa eden Kütahya Belediyemizin şehir merkezinde bulunan tüm mezarlıklarda başlattığı bakım, onarım ve yeniden imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeni yüzleriyle hemşehrilerimizin hizmetine sunulan mezarlıkları ziyaret etti.



Ziyaret sonrasında Kütahyalıların Kadir Gecesi’ni kutlayan Başkan Işık, “Mübarek Kadir Gecesinin şehrimize, ülkemize, aziz Türk Milletine ve Türk İslam alemine hayırlar getirsin, insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle Kadir Gecenizi ve mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyor, mezarlıklarımız başta olmak üzere şehrimize sahip çıkmanıza ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere sahip çıkmanıza vesile olan bir ay olmasını diliyorum" dedi.