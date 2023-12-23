Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde hizmet veren Mola Kafe’ler ile ilgili iki yeni müjde verdi. Bardağıyla gelen Başakşehirlilerin içeceklerini yüzde 50 indirimli alacağını, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine ise ismine özel kupa bardak hediye edileceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bu sayede sıfır atık hareketimizi çok daha güçlü hale getireceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüme yeni bir boyut kazandırıyor. İlçe genelinde hizmet veren Mola Kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sıfır atık çalışmalarına da destek olacak yeni kampanyanın detaylarını anlattı.

İçeceklere yüzde 50 indirim

Hassasiyetle yürüttükleri sıfır atık çalışmalarını hayatın her alanına dahil ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imizin huzur ve eğlence köşesi Mola Kafelerimizde yeni bir dönem başlıyor. Bardağıyla gelen tüm komşularım sıcak ve soğuk içeceklerini yüzde 50 indirimli alma imkânına sahip olacak. Bir diğer müjdem ise Başakşehir’imizde ikamet eden üniversite öğrencisi gençlerimize. Başakşehirli mobil uygulamamızdan öğrenci kimlik kartıyla başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerimize ismine özel kupa bardağını gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Sıfır atık bilinci gelişiyor

İki yeni müjdeyle kâğıt atık tüketimini en aza indirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Çevre duyarlılığını en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Sıfır atık bilincini güçlendirerek, doğamıza sahip çıkmayı hedefliyoruz. Tüm komşularımı bardaklarıyla birlikte Mola Kafelerimize bekliyorum. Bu sayede sıfır atık hareketimizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Sıfır atık, hepimize güzel gelecek” dedi.