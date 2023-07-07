Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Edirne’de gerçekleşen 662. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geleneksel ağa karşılama törenine katılan güreş ağası Seyfettin Selim’i yalnız bırakmadı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda sabah minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, gelenek haline gelen ’ağa karşılama’ yapıldı. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim de ağa karşılama törenine katıldı. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’nin yalnız bırakmadığı ağa Selim’i, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Kırkpınar’ın efsane sesi 41 yıllık baş cazgır Şükrü Kayabaş’ın anons ettiği Başkan Gürkan, Federasyon Başkanı Türkiş ile birlikte, 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Selim’i kurulan stantta selamladı.