İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde bacağında oluşan ödemin akciğere pıhtı attığı anlaşılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kepez tedavisinin ardından sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, "Sevgili dostlar bacağımda oluşan ödem akciğere pıhtı attığından acil olarak Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldım. Bugün itibariyle servise çıktım ancak cumaya kadar ziyaretçi kabul edilmiyor, arayan soran tüm dostlara teşekkür ediyorum" dedi.