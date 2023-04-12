Meclis üyeleri ve muhtarlar ile iftar sofrasında buluşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Erenler için hız kesmeden çalışmaya devam" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, meclis üyeleri ve muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, ilçe hakkında yapılan çalışmalara değinerek, birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmaların süreceğini ifade etti. Kılıç, "İlçemiz genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Erenlerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Erenler için hız kesmeden çalışmaya devam" dedi.