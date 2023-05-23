Kartepe’de Gençlik Bisiklet Turu düzenlendi. Bisiklet turuna katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerle birlikte pedal çevirdi.

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve KOBİDOS ortaklığında Gençlik Bisiklet Turu düzenlendi. 7’dan 70’e bisikletseverlerin katıldığı Gençlik Bisiklet Turu, Ataevler Mahalle Konağı önünden başlayarak Ormanya’da son buldu. 120 bisikletseverin katıldığı etkinlikte alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde sporcular 20 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turuna Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

Programda konuşan Başkan Kocaman, "Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü’nün başlattığı etkinlik ile 7’den 77’ye Ormanya’ya pedalladık. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Gençlerimizin spor yapmaları bizler için çok önemlidir. Her yaşta spor yapılabilir. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.