Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı devam eden Ketenciler Kültür Evi, bungalov ev ile Çerkes Müzesini yerinde inceleyerek, "Kartepe’mizi bir nakış gibi ilmek ilmek işliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Kocaman, Ketenciler Kültür Merkezi, Ketenciler Kampı, Uzuntarla Çerkes Müzesi’nde çalışmaları yerinde incelerken İstasyon ve Eşme Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Ketenciler Kültür Evi’nin 451 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 2 bin 955 metrekare alanda yapımı hızla devam ediyor. Kültür Evi içerisinde 3 oda, 2 sınıf, çok amaçlı salon, atölye, bebek odası ve mescit bulunuyor. Ketenciler Gençlik Kampı’ndaki bungalov evleri ise otel konseptinde yeniden dizayn edildi. 55 metrekare alanda yer alan bungalov evlerde 10 aile rahatlıkla kalabilecek. Gençlik Kampı’nın dönüşüm ve restorasyon projesi tümüyle tamamlandıktan sonra kısa süre içinde hizmete açılacak. Ayrıca Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Müzede, Çerkes kültürünü yansıtan objeler, tarihi belgeler sergilenecek. Projeleri yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Projelerimizde sona doğru hızla yaklaştıkça heyecanımızda katlanıyor. İstiyoruz ki burada en güzel anılarımızı biriktirelim. Tüm çabamız güzel ilçemizin değerine değer katma, çok az kaldı. Kartepe’mizi bir nakış gibi ilmek ilmek işliyoruz" açıklamasında bulundu.