Semt pazarını ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hem tezgahlardan alışveriş yaptı hem de esnaf ve vatandaşları dinledi.

Kartepe Kent Çarşısında kurulan salı pazarını ziyaret eden Başkan Kocaman, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, sorunların çözümü için talimatlar verdi. Tezgahlardan alışveriş de yapan Kocaman, sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi. Mustafa Kocaman, "Hemşehrilerimle doğal ortamda buluşmak, onların taleplerini, düşüncelerini dinlemek için sık sık pazar ziyaretleri yaparım. Salı pazarımız Kartepe Kent Çarsına taşındığından beri hemşehrilerimiz ve pazarcı esnafımız daha mutlu. Trafik keşmekeşi olmadan, hava şartlarından etkilenmeden daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapabiliyorlar. Sağ olsunlar teveccühlerini de bizzat yaşatıyorlar. Ramazanın bereketi tezgahlarda yerini almış. Rabbim birlik ve beraberliğimizi, bereketimizi daim etsin" dedi.