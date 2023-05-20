“Ben bu şehri gençlerle yöneteceğim” diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in vaatlerinden biri olan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi gençlerin yeni gözdesi oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehirdeki gençlik temsilcileri ile Başkan Muhittin Böcek’in katılımıyla “Gençlik Buluşması” düzenlendi. Gençlik Buluşmasına; üniversite öğrenci topluluklarının ve gençlik sivil toplum örgütlerininin temsilcileri, siyasi partilerin il gençlik kollarının başkanları ve temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Genç Antalya Gönüllüleri, Antalya Büyükşehir İzcileri, yabancı öğrenciler ve Antalyalı gençler katıldı.

YAPAY ZEKAYA ATATÜRK SORUSU

Gençlerle birlikte yemek yiyen Muhittin Böcek, farklı kesimlerdeki gençlerle bol bol sohbet etti ve gençleri dinledi. Gençlik Buluşması’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar bir konuşma yaptı, ardından liseli gençler; “Andımız da Atatürk de hep ruhumuzda ve içimizde ancak burda hep birlikte Andımızı okuyalım” diyerek tüm gençleri davet etti. Gençler ve Başkan hep birlikte Andımız’ı okudu. Daha sonra yapay zeka Chat GPT’ye “Atatürk bugün burda olsaydı biz gençlere ne söylemek isterdi?” diye soran Genç Antalya Gönüllüsü Aymira Yorulmaz ve Baran Özmen yapay zekanın cevabı olan Atatürk’ün gençlere söylediklerini okudu.

BAŞKAN BÖCEK LANGIRT SÖZÜNÜ TUTTU

Geçtiğimiz Nisan ayında Genç Girişimciler Fikir Maratonunda gençlere langırt oynama sözü veren Başkan Böcek gençlerle langırt maçı da yaptı. Gençlerle son derece keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Atatürk bütün ümidim gençliktedir diyerek 19 Mayıs’ı da ülkemizin geleceğini de sizlere emanet etti. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı sizlerin olacak. Bugün sizlerdeki enerjiyi, gücü ve kendinize olan güveninizi görünce bundan hiç şüphe duymadım. Gençlerimiz Ata’mızın ilke ve inkılaplarına, demokrasimize ve Cumhuriyet’imize sahip çıkacaktır. Buna olan inancım tamdır” dedi.