Bilecik (İHA) – Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir takım ziyaretler için gittiği Ankara’da ilçesi adına bir takım projeler sundu.

Başkan Şahin, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü eski Bilecik Vali Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. İkili bir süre sohbet ederek eski günleri yad ettiler. Başkan Şahin; ardından AK Parti Genel Merkezi’nden aslen Bilecikli olan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin ziyaret etti. İlçesinde yapımı devam den ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Şahin destek istedi. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan’ı ziyaret eden Başkan Şahin, "Osmaneli’nin sorunları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Sorunların nasıl giderilebileceği ve Osmaneli’ni geliştirmek adına hangi adımların atılması gerektiği hakkında konuşmalar yaptık" dedi.