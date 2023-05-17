Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Tarihi zenginliklerimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Başkan Metin Oral, ilçenin tarihi ve turizm alanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılabilmesi için de çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tarihi zenginliklere sahip çıkmanın asli görevlerimiz arasında yer aldığını söyleyen Başkan Oral, “Bizler geçmişimizi iyi bilmemiz lazım ki geleceğe ona göre bakalım. O yüzden biz gençlerimize geçmişimizi öğretelim ve geleceğimize ona göre şekillendirelim istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Oral, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaları da anlatan Oral, “Bizim tescilli yerlerimiz var. Kent Müzesi Projemiz yapım aşamasında. Bununla beraber Deniz Feneri ve tarihi hamam gibi tescilli yapılarımızın teşhir ve tanzim projelerimizi hazırlatıyoruz. Ayrıca Deniz Feneri Müzesi yapacağız. Bu Türkiye’de pek olmayan bir müze olacak. Deniz Feneri ile ilgili burada bir tarihçe olacak. Sadece fenerle ilgili objeler olmayacak. İçerisinde ayrıca bu feneri koruyan aileyi de anlatacağız. Genelde burayı aileler babadan-oğula şekilde işletmiş. Kuş Müzesi ile ilgili de bir proje yaptık, son aşamalara geliyor. Hersek Hamamı ile ilgili de bir çalışmamız olacak” ifadesini kullandı.