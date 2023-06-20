Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu, birlik başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in ev sahipliğinde toplandı.

“Türkiye Yüzyılı”

Yönetim Kurulunda alınacak kararların Türk Dünyamıza hayırlara vesile olmasını dileyen TDBB Yönetim Kurulu üyesi ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 13 ülkeden 38 yönetim kurulu üyesi ile bir araya geldi. TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay başkanlığında, Rize Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Metin’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. ‘Türkiye Yüzyılı’nda birlik ve beraberlik içerisinde, Türk dünyasının sesi her alanda daha gür ve güçlü duyulacak” diye konuştu.