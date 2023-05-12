Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenecek olan “International Swimming Tournament Grand Prix Burgas 2023” müsabakasında Türkiye ve Karesi Belediyespor Kulübü’nü temsil edecek olan Milli Yüzücü Azra Nur Öztürk’e başarılar diledi.

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesi Belediyespor, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Kulüp bünyesinde başarılı çalışmalarını sürdüren Azra Nur Öztürk, Türkiye Yüzme Milli Takımı’na seçildi. 19-21 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenecek olan “International Swimming Tournament Grand Prix Burgas 2023” müsabakasında Türkiye ve Karesi Belediyespor Kulübü’nü temsil edecek olan Milli Sporcuyu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaret ederek başarılar diledi. Kulüp tesislerinde Karesi Belediyespor Başkanı Serkan Kaleli, sporcu Azra Nur Öztürk, antrenörü Muhammet Onay, kulüp yöneticileri ve ailesi ile bir araya gelen Başkan Orkan, sporcuyu tebrik etti.

Karesi Belediyespor’un bir çok branşta milli sporcu yetiştirdiğini, ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını ifade eden Başkan Orkan, “Karesi Belediyespor sporcumuz Azra Nur Öztürk, 19-21 Mayıs’ta Yüzme Milli Takımımız ile International Swimming Tournament Grand Prix Burgas 2023’de ülkemizi temsil edecek. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Sağlık için hareketli bir yaşam, spor kültürünün tabana yayılması önceliğimiz. Bunun için Karesi Belediyesi olarak spora olan yatırım ve desteklerimiz devam ediyor ve edecek. Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.